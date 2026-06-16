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DMM'den NATO Zirvesi öncesi 'sağlık çalışanlarının idari izinli olacağı' iddiasına açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), NATO Zirvesi süresince sağlık çalışanlarının idari izinli olacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Haber Merkezi
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DMM'den NATO Zirvesi öncesi 'sağlık çalışanlarının idari izinli olacağı' iddiasına açıklama
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, "NATO Zirvesi nedeniyle sağlık çalışanları idari izinli sayılacak" şeklindeki paylaşımların kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu belirtildi.

Açıklamada, sağlık hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdürüleceği vurgulanarak, sağlık personelinin görevlerinin başında olacağı ifade edildi. Ayrıca güvenlik, sağlık ve acil durum hizmetleri gibi kritik kamu hizmetlerinde çalışan personelin idari izin uygulamasından etkilenmeyeceği kaydedildi.