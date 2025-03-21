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DMM’den ‘plastik mermi’ iddiasına yalanlama: Emniyet envanterinde bulunmamaktadır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Polisin öğrencilere plastik mermiyle müdahale ettiği" iddiasının doğru olmadığını, Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde plastik mermi bulunmadığını açıkladı.

Haber Merkezi
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DMM’den ‘plastik mermi’ iddiasına yalanlama: Emniyet envanterinde bulunmamaktadır
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 100'ü aşkın kişiye yönelik operasyon üzerine Türkiye genelinde protestolar düzenleniyor. 

Eylemlere karşı başta İstanbul ve Ankara olmak üzere polis geniş güvenlik önlemleri alırken, zaman zaman da müdahaleler gerçekleşti.

Sosyal medyadan eylemlerde plastik mermi kullanıldığı iddiasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) yalanladı.

DMM, gösterilerde "polisin öğrencilere plastik mermiyle müdahale ettiği" iddiasının doğru olmadığını belirtti.  

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Polis, öğrencilere plastik mermi ile müdahale etti.' iddiası doğru değildir. İzinsiz yapılan gösteri sırasında göstericilere yönelik plastik mermi ile müdahale edilmesi söz konusu değildir. Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde plastik mermi bulunmamaktadır."

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