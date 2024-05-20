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DMM'den, Reisi'nin helikopterinin enkazına ait olduğu iddia edilen bazı görüntülerie dair açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin düşen helikopterinin enkazına ait olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Haber Merkezi
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DMM'den, Reisi'nin helikopterinin enkazına ait olduğu iddia edilen bazı görüntülerie dair açıklama
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DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından "İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopterinin enkazına ait olduğu" iddiasıyla paylaşılan görüntülerin doğru olmadığı belirtildi.

Bahse konu fotoğrafların, 2024'ün ocak ayında Teksas Kamu Güvenliği Departmanı'na ait bir helikopterin karıştığı kazanın ardından kaydedildiği aktarılan açıklamada, fotoğrafların İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı vurgulandı.

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