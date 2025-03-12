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DMM'den "Sokak köpekleri araçla eziliyor" iddiasına açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Konya’da sokak köpeklerinin arabaların altında ezilmesi için uğraşılıyor" şeklindeki iddiaya ilişkin açıklama yaptı. DMM, bu iddiaların asılsız olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını belirterek yalanladığını duyurdu.

Haber Merkezi
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DMM'den "Sokak köpekleri araçla eziliyor" iddiasına açıklama
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Bazı sosyal medya hesaplarından, “Konya’da sokak köpekleri arabaların altında ezilsin diye uğraşılıyor” diye bir iddia ortaya atıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) iddialara ilişkin bir açıklama yapıldı.
DMM'nin açıklamasında; iddiaya ilişkin servis edilen görüntülerin Türkiye ile herhangi bir ilgisi bulunmadığı belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin 2024 yılında haberlere konu olduğu ve Özbekistan’da kayda geçtiği tespit edildi.

DMM'nin açıklaması şu şekilde;

"İddiaya konu görüntülerin Türkiye ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin 2024 yılında haberlere konu olduğu ve Özbekistan’da kayda geçtiği tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz"

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