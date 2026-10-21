DMM’den Türkiye’yi hedef alan Doğu Akdeniz paylaşımlarına yanıt

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. DMM, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de istikrarsızlığa yol açtığı yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ve Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanları Anlaşması’nı hedef alarak Türkiye’nin Doğu Akdeniz’i istikrarsızlaştırdığını iddia eden paylaşımlar kamuoyunu manipüle etmeye yönelik açık bir dezenformasyondur.

İki egemen devletin meşru haklarını korumak amacıyla imzaladığı bu anlaşma; taraf ülkelerin onay süreçlerinden geçmiş, uluslararası hukuka ve hakkaniyet ilkelerine tamamen uygun şekilde yürürlüğe girmiştir.

Doğu Akdeniz’i çatışma alanı haline getirmeye çalışan ve taraf olmadığı deniz yetki alanlarında hukuksuz tasarruflarda bulunan odakların Türkiye’yi hedef alması, kendi ihlallerini örtbas etme çabasıdır. Türkiye, her zaman ve her yerde olduğu gibi Doğu Akdeniz’de de barıştan, istikrardan ve hakkaniyetten yana olmaya devam etmektedir.

Bölgede her türlü hukuku ve normu ayaklar altına alanların, egemen devletlerin meşru anlaşmalarını hedef alan asılsız iddialarına itibar edilmemesi önemle rica olunur."