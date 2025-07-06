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DMM'den "Yargı sadece muhalefet belediyelerini hedef alıyor" iddiasına açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Başkanlığı (DMM), Türk yargısının yalnızca muhalefet partilerine mensup belediye başkanlarını hedef aldığı ve İçişleri Bakanlığı’nın yalnızca CHP’li ya da muhalefet belediye başkanlarına soruşturma izni verdiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.

Haber Merkezi
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DMM'den "Yargı sadece muhalefet belediyelerini hedef alıyor" iddiasına açıklama
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Dezenformasyonla Mücadele Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türk yargısının yalnızca muhalefet partilerine mensup belediye başkanlarını hedef aldığı ve İçişleri Bakanlığı’nın yalnızca 'CHP’li ya da muhalefet belediye başkanlarına soruşturma izni verdiği’ yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.

"İçişleri Bakanlığı çok sayıda AK Partili belediye başkanı için soruşturma izni vermiştir"

AK Partili birçok belediye başkanı, görevdeyken veya görevden sonra yolsuzluk, rüşvet, zimmet, ihaleye fesat karıştırma ve FETÖ üyeliği gibi suçlamalarla yargı önüne çıkarılmış; İçişleri Bakanlığı çok sayıda AK Partili belediye başkanı için soruşturma izni vermiştir. İçişleri Bakanlığı’nın yalnızca 2024 yılında verdiği 176 soruşturma izninin siyasi dağılımı şu şekildedir: AK Parti 59, CHP 58, MHP 21, İYİ Parti 7, HDP 10. Sadece bu dağılıma bakıldığında bile soruşturmaların parti ayrımı gözetilmeksizin başlatıldığı görülmektedir" denildi.

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