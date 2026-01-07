Doç. Dr. Bayram Çağlar evinde ölü bulundu!
Gümüşhane Üniversitesi'nde görev yapan Doç. Dr. Bayram Çağlar, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. 55 yaşındaki akademisyenin kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak.
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde görev yapan Doç. Dr. Bayram Çağlar, tek başına yaşadığı evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Bugün yapılması planlanan sınavına katılmaması üzerine meslektaşları durumu fark etti. Kendisine ulaşılamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. İhbar üzerine eve giden ekipler, Çağlar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çağlar'ın hayatını kaybettiği belirlendi
Ekipler, 55 yaşındaki Çağlar'ın tek başına kaldığı Karşıyaka Mahallesi Osman Bey Caddesi Kılıç Apartmanı'ndaki dairesine gitti. Kapıyı açarak eve giren ekipler, Çağlar'ı hareketsiz halde buldu. Çağlar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız da eve gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı. Ailesi kent dışında yaşayan, 3 çocuk babası Çağlar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Çağlar'ın kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belirlenecek.