Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13 sözleşmeli personel alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatında görev yapmak üzere 13 personel alımı yapacak. Başvurular 28 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, kurumun taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, ikisi tekniker ve 11'i koruma ve güvenlik görevlisi 13 personel alımı yapılacak.
Başvurular, e-Devlet üzerinden "Tarım ve Orman Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla veya Kariyer Kapısı Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr) internet adresi üzerinden 28 Ekim-4 Kasım döneminde çevrim içi gerçekleştirilecek.
Yerleştirme sonuçları, DKMP'nin internet adresi "Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu" üzerinden öğrenilebilecek.