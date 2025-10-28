  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13 sözleşmeli personel alacak
Takip Et

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13 sözleşmeli personel alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatında görev yapmak üzere 13 personel alımı yapacak. Başvurular 28 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13 sözleşmeli personel alacak
Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurumun taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, ikisi tekniker ve 11'i koruma ve güvenlik görevlisi 13 personel alımı yapılacak.

Başvurular, e-Devlet üzerinden "Tarım ve Orman Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla veya Kariyer Kapısı Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr) internet adresi üzerinden 28 Ekim-4 Kasım döneminde çevrim içi gerçekleştirilecek.

Yerleştirme sonuçları, DKMP'nin internet adresi "Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu" üzerinden öğrenilebilecek.

Tiyatro sanatçısı Eda Saraç, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla tutuklandıTiyatro sanatçısı Eda Saraç, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla tutuklandıGündem
Türk futbolunda bahis krizi | Skandalın fitilini ateşleyen maç belli olduTürk futbolunda bahis krizi | Skandalın fitilini ateşleyen maç belli olduSpor
Gündem
Hukuk üstünlüğü endeksi: Türkiye, 10 yılda 38 sıra geriledi
Hukuk üstünlüğü endeksi: Türkiye, 10 yılda 38 sıra geriledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi göz ardı edilemez bir ülke haline getirdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi göz ardı edilemez bir ülke haline getirdik
3 ay önce evlendiği karısını döven ilçe emniyet müdürü tutuklandı
3 ay önce evlendiği karısını döven ilçe emniyet müdürü tutuklandı
Balıkesir Sındırgı depreminde ev beşik gibi sallandı: İşte o görüntüler (Video)
Balıkesir Sındırgı depreminde ev beşik gibi sallandı: İşte o görüntüler (Video)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan’a gitti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan’a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ALTAY Tankı' teslim törenine Togg'un limuzin modeli ile geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ALTAY Tankı' teslim törenine Togg'un limuzin modeli ile geldi!