Doğal gaz boru hattı döşeme gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

İstanbul Boğazı saat 05.40'da giriş yapan gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Türkiye'nin ilk ve en büyük acil durum müdahale, arama-kurtarma ve yangın söndürme gemisi "Nenehatun" da eşlik etti.

Uzunluğu 325 metre, genişliği 39 metre olan dev geminin geçişi sırasında İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü olarak geçici süreyle kapatıldı.

Kıyı Emniyetinden, "Kıyı Emniyeti 5", "Kurtarma 3", "Kurtarma 7", "Kurtarma 14", "Kurtarma 6" römorkörleri de geçişte görev aldı.

Geçiş nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine yaklaşık 2 saat kapatılan İstanbul Boğazı, yeniden gemi trafiğine açıldı.