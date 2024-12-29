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Doğal gaz patlaması sonrası Kocaeli'nin iki ilçesinde eğitime ara verildi

Kocaeli'nin Darıca ve Gebze ilçelerinde doğal gaz hatlarındaki çalışmalar nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

AA
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Doğal gaz patlaması sonrası Kocaeli'nin iki ilçesinde eğitime ara verildi
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Darıca Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, doğal gaz hatlarındaki çalışmalar nedeniyle ilçedeki kamuya bağlı ve özel eğitim kurumlarının tüm kademelerinde (kreş, ilkokul, ortaokul ve liseler) yarın ve 31 Aralık'ta eğitime ara verildiği bildirildi.

Öte yandan, Gebze ilçesinde Süleyman Demirel Anadolu Lisesi, Fatih Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve 4 özel eğitim kurumunda da 2 gün eğitim yapılmayacak.

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