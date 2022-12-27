Doğal gaz rezerviyle ilgili CHP'den açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Karadeniz'de 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin keşfedildiğine yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

Akın, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“AK Parti iktidarı Türkiye’nin kaderinin belirleneceği 2023 seçimleri öncesi yaklaşık 2,5 yıl önce ilan ettiği Karadeniz doğal gaz rezervini üçüncü kez artırarak 710 milyar metreküp olduğunu ilan etti. İktidar Karadeniz doğal gazını vatandaş için değil, tamamen siyasi şov amacıyla kamuoyunda algı yaratmaya yönelik çalışma yapmaktadır. Müjde olarak duyurulan ilk açıklamanın ardından geçen süre içerisinde faturalarını ödeyemeyen milyonlarca vatandaşımızın durumu; Karadeniz doğal gazının vatandaş için değil, iktidarın siyasi şovu için yapıldığını göstermektedir.

“Nedense bir türlü anlamlı bir indirim çıkmamaktadır”

20 Ağustos 2020 tarihinde Karadeniz doğal gaz rezerv ilk olarak 405 milyar metreküp olarak açıklanırken, ardından 5 Haziran 2021 tarihinde 540 milyar metreküpe çıkarılmıştı. İktidar son olarak dün toplam rezervi revize ederek yeni keşifle söz konusu miktarın 710 milyar metreküp olarak açıklandı. Başka bir deyişle Ağustos 2020 tarihinden bu yana geçen 30 aylık sürede rezerv miktarı yüzde 75 oranında artırılarak kamuoyuna müjde olarak sunuldu. Buna göre müjde içinde dünkü açıklamayla birlikte yeni bir müjde çıkarsa, nedense bir türlü anlamlı bir indirim çıkmamaktadır.

AK Parti iktidarının; yüzde 75 rezerv artışını 3 kere kamuoyuna açıkladığı söz konusu 30 aylık dönemde konut tarifesi 11 zamla yüzde 213 oranında, sanayi tarifesi ise 15 zamla yüzde 1016 oranında arttı. Başka bir deyişle AK Parti’nin müjdelediği rezerv artış hızı, faturalara yapılan zam hızına oranla adeta nal topladı. Vatandaşın konutlardaki faturası doğrudan 3 kat artarken, üretimin temel bir girdisi olan sanayi tarifesi ise 11 kat artarak vatandaşa katlanan raf fiyatları olarak yansıyor.

“Doğal gazı siyasi ikbali için değil, vatandaş için kullanmalıdır”

AK Parti iktidarı müjde vermek istiyorsa yalnızca 2022 yılı içinde doğal gaza yapılan 4 zammı geri çekerek vatandaşı hiç olmazsa kış aylarında rahatlatmalıdır. Isınma gibi temel bir ihtiyaç; Türkiye’de artık lüks haline gelmiştir. Kombisini açamaya korkan vatandaşlarımız müjde olarak toplam rezerv artışını değil, acilen indirim beklemektedir. Yalnızca bu yıl yapılan zamlarla doğal gaz konut tarifesi yüzde 164 oranında artmıştır. Buna göre geçen yıl kış döneminde 1000 lira tutarındaki ısınma maliyeti bu yıl 2 bin 640 liraya yükselmiştir. Tüm bu gerçekler ortadayken AK Parti iktidarı doğal gazı siyasi ikbali için değil, vatandaş için kullanmalıdır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada, "Fatih sondaj gemimiz, Çaycuma 1 sandajında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfettik. Karadeniz’deki doğal gaz rezervimiz, yeniden değerleme çalışmaları ve Fatih Sondaj Gemimizin Çaycuma-1’deki 58 milyar metreküplük yeni keşfiyle 170 milyar metreküp artarak toplam 710 milyar metreküpe ulaştı." ifadelerini kullanmıştı.