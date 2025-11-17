  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Doğal gaz sayaçlarını değiştirmeyenler ceza alacak mı? Açıklama geldi
Takip Et

Doğal gaz sayaçlarını değiştirmeyenler ceza alacak mı? Açıklama geldi

Yalova Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, vatandaşlara yönelik doğal gaz sayaçlarını değiştirmeme durumunda idari para cezası uygulanacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Doğal gaz sayaçlarını değiştirmeyenler ceza alacak mı? Açıklama geldi
Takip Et

İl Müdürü Aydın, kamuoyunda yanlış anlaşılmalara yol açan söz konusu haberlerle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"14 Kasım 2025 tarihinde bazı internet haber sitelerinde yayınlanan, ‘Türkiye'nin tamamında geçerli olacak: 45 gün içinde doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin TL ceza’ başlıklı içerikler gerçeği yansıtmamaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından bu yönde herhangi bir duyuru yapılmamıştır."

Aydın, sayaçlarla ilgili düzenlemelerin 23 Kasım 2023 tarihli ve 32378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği ile belirlendiğini hatırlatarak, "Yürürlükteki yönetmelikte sayaçların muayene süreçleri, sorumlu kurumlar ve idari yaptırımlar açıkça tanımlanmıştır. Vatandaşlarımızın, sayaçların sökülmesi, takılması veya muayene sürelerinin takibi gibi işlemlerden sorumlu tutulması söz konusu değildir" dedi.

Yönetmelikteki tanımlara göre tüm sorumluluğun elektrik dağıtım şirketleri, gaz dağıtım şirketleri ve ilgili su idarelerinde olduğunu vurgulayan Aydın, "Herhangi bir uygunsuzluk durumunda idari para cezaları bu kurumlara uygulanmaktadır. Abonelere yönelik herhangi bir yaptırım maddesi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.
İl Müdürü Aydın, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklamanın yapıldığını belirterek, "Yalova Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü olarak bu konuda resmi mevzuat çerçevesinde hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

Gündem
Deterjanla yapılan kahveyi içen müşterinin zehirlendiği iddiası: İşletme sahibi ve çalışana ev hapsi
Deterjanla yapılan kahveyi içen müşterinin zehirlendiği iddiası: İşletme sahibi ve çalışana ev hapsi
Çayın yanına limon için 10 TL ücret alan işletmeye 37 bin TL ceza
Çayın yanına limon için 10 TL ücret alan işletmeye 37 bin TL ceza
Bahçeli: 3 arkadaşımla İmralı’ya gitmekten imtina etmem
Bahçeli: 3 arkadaşımla İmralı’ya gitmekten imtina etmem
Sivas'ta madende göçük: Arama çalışmalarına ara verildi
Sivas'ta madende göçük: Arama çalışmalarına ara verildi
Ekrem İmamoğlu: Bu millet shadow ban falan dinlemez
Ekrem İmamoğlu: Bu millet shadow ban falan dinlemez
Komisyonun İmralı kararı sonrası CHP'den ilk hamle
Komisyonun İmralı kararı sonrası CHP'den ilk hamle