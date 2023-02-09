Doğrudan kamu alım limiti 5 milyon liraya çıktı

ANKARA/EKONOMİ

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile kamu kurumlarının Kamu İhale Kanunu kapsamında doğrudan temin yoluyla yaptığı alımlardan deprem kaynaklı olmak üzere limit 5 milyon liraya çıkarıldı. Kamunun, KİK 22’nnci maddesi kapsamında, ihalesiz olarak doğrudan alım limitini yükselten bu karar 28 Şubat 2023’e kadar geçerli olacak.

Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesi, ihtiyacı sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edildiği durumlarda, ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan alım yapılabileceği öngörülüyor.

Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca 2023 yılı için doğrudan alım limiti 431 bin 810 lira olarak belirlenmişti.