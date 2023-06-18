Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
Doğu Akdeniz'de bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Pozantı, Aladağ, Saimbeyli, Feke, Tufanbeyli, Kozan, Göksun, Andırın, Onikişubat, Türkoğlu, Nurdağı ve İslahiye'de bugün aralıklı ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak görülecek.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.