Doğu Akdeniz için saatli gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, Doğu Akdeniz'de bugün görülecek sağanak yağışın öğle saatlerinden sonra Osmaniye il geneli ile Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli olacağı ön görülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.