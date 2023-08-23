Doğu Akdeniz'de hava kirliliği alarmı

Yunanistan'daki yangından kaynaklanan dumanların İtalya'nın Sicilya Adası ve Malta'ya kadar ulaştığı bildirildi.

Yunanistan Meteoroloji Dairesi bugüne ait bir uydu görüntüsü paylaştı.

Görüntüye ilişkin yapılan açıklamada, "Ülkemizde çıkan onlarca yangın yüz binlerce dönüm orman, tarım arazisi ve yerleşim yerini yok ederken, dumanlar Doğu Akdeniz'in büyük bir bölümünü kapladı." ifadeleri yer aldı.

Özellikle Batı Trakya'daki yangının havada asılı çok büyük miktarda partikül madde oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, bu partikül maddelerin Güney İtalya ve Malta'ya kadar ulaştığı kaydedildi.

Sicilya ve Malta'da PM10 ve PM2.5 partikül maddelerinin yoğunluğu nedeniyle havadaki kirliliğin çok fazla olduğu vurgulandı.