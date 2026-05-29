  3. Doğu Akdeniz'de sağanak: Caddeleri su bastı, yollar çöktü, çay taştı, evleri su bastı
Doğu Akdeniz'de sağanak: Caddeleri su bastı, yollar çöktü, çay taştı, evleri su bastı

Doğu Akdeniz'de yer alan Hatay ile Osmaniye'de etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle caddeleri su bastı, bazı yollar çöktü. Dörtyol ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle Kuzuculu Mahallesi'ndeki Deliçay taştı. Taşkın nedeniyle çevredeki bazı evler ile cadde ve sokakları su bastı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) sarı kodla uyarısının ardından Hatay'ın Defne ilçesi ile Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sabah saatlerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

Trafikteki sürücüler de ilerlemekte zorlandı. Bazı cadde ve sokaklar ile ev ve iş yerlerini su bastı.

Düziçi ilçesinde dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü. Bazı köy yolları ile evlerin istinat duvarları çöktü.

Belediye ekipleri, su tahliyesi çalışması başlattı. 

Çay taştı, evleri su bastı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle Kuzuculu Mahallesi'ndeki Deliçay taştı.

Taşkın nedeniyle çevredeki bazı evler ile cadde ve sokakları su bastı.

Bölge halkı, su baskını nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirtti.

Mahsur kalan kadın kurtarıldı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde su baskını nedeniyle evinde mahsur kalan kadın, ekipler tarafından kurtarıldı.

Su altında kalan bir kümesteki tavuk ve civcivler de öldü.

Öte yandan Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, iş makineleriyle dere yataklarında çalışma yaparken; yağışın etkisini yitirmesiyle belediye ekipleri de temizlik ve onarım çalışması başlattı. 