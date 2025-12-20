Doğu Anadolu buz kesti: İşte Türkiye’nin en soğuk yerleri

Gece saatlerinde termometrelerin sıfırın altına hızla düştüğü birçok il ve ilçede dondurucu soğuklar etkisini gösterdi.

En düşük sıcaklıkların büyük bölümünün Doğu Anadolu ve çevresinde ölçüldü.

Meteoroloji verilerine göre, Türkiye’de dün gece ölçülen en düşük sıcaklıklar şöyle:

Bitlis, Adilcevaz, Çanakyayla köyü: -20,0

Ağrı, Eleşkirt, Yayladüzü Beldesi: -17,9

Ardahan, Göle: -17,9

Kars, Selim: -16,6

Kars Harakani Havalimanı: -16,3

Van, Gevaş, Aydınocak köyü: -15,9

Erzurum, Tekman, Hacıömer köyü: -15,3

Ardahan, Yalnızçam Kayak Merkezi: -15,0

Erzincan’da da dondurucu soğuklar etkili oldu. Kentte en düşük sıcaklık Refahiye’de -9,8, Otlukbeli’nde -9,4, Erzincan Havalimanı’nda ise -8,3 derece olarak ölçüldü.