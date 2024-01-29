Doğu Ekspresi'yle yolculuk 10 bin liradan başlıyor

Türkiye'nin birçok şehrinden Turistik Doğu Ekspresi ile yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar tur operatörleri aracılığıyla biletlerini aylar öncesinden alarak yolculuğa başlıyor. Kişi başı 10 bin liradan başlayan yaklaşık 30 saatlik tren yolculuğu, Ankara'dan başlayıp Kars'ta son buluyor.

Kars turu için saat 15.00’te Ankara eski tren garına gelen vatandaşlar, saat 15.55’te hareket edecek olan TCDD Turistik Doğu Ekspresi yataklı vagonu kompartımanlara yerlerini alarak tren yolculuğuna başlıyor. Akşam yemeği trenin yemekli vagonunda ekstra olarak alınabiliyor. Konaklama ise trendeki yataklı odalarda yapılıyor.