Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in batı ve kuzeybatısında, öğle saatlerinden itibaren de genelinde 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.