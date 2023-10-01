  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
Takip Et

Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in batı ve kuzeybatısında, öğle saatlerinden itibaren de genelinde 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Esenyurt'ta sağanak nedeniyle su taşkınları meydana geldiEsenyurt'ta sağanak nedeniyle su taşkınları meydana geldiGündem

 