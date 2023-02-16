Doğu Karadeniz kar yağışına teslim oldu

Doğu Karadeniz'deki 5 ilde kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor. Kar yağışı şehir merkezinde ulaşımda aksamalara yol açıyor. Ortahisar ilçesine bağlı yüksek kesimlerde sabahleyin işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar yoğun kar yağışıyla karşılaşırken işlerine yaya olarak gitmek zorunda kaldılar.

Kar yağışı nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte zorluk yaşarken zaman zaman maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Bazı sürücüler kaygan yolda ilerleyemeyince aracını yol kenarına park ederek işlerine yaya gitmek zorunda kaldı.



Kar yağışı nedeniyle araç bulamadığı için yürümek zorunda kaldığını belirten Hakan Kuloğlu, ”Dolmuş gelemediği için işe mecburen yürüme gidiyorum yaklaşık 15 dakikadan beri de yürüyorum yapacak bir şey yok. Evinden araçlarıyla yola çıkanlar da kaza yaparak araçlarını yolun kenarına park etmiş durumda” dedi.



Aracı kaza yaptığını belirten Abdullah Seyyar ise “Arabayla geldik kaza yaptık. Daha yukarı yerlerde zincirleme kaza var “ diye konuşurken Selim Karaağaçlı’da “Toplu taşımayı kullanamıyoruz sabahleyin belediyemiz yolu açtı ancak kar lastiği olmayan araçlar yola çıktığı için yol tıkanıyor. Yaklaşık bir buçuk kilometre kadardır yürüyorum Allah herkese kolaylık versin” dedi.





Trabzon’da etkisini sürdüren kar nedeniyle Akçaabat ilçesinde 30, Araklı ilçesinde 21, Arsin ilçesinde 8, Beşikdüzü ilçesinde 21, Çarşıbaşı ilçesinde 16, Çaykara ilçesinde 6, Düzköy ilçesinde 15, Hayrat ilçesinde 13, Köprübaşı ilçesinde 10, Of ilçesinde 68, Sürmene ilçesinde 14, Şalpazarı ilçesinde 30, Tonya ilçesinde 21 ve Vakıfkebir ilçesinde 24 olmak üzere toplamda 297 mahalle yolu kapandı.



Rize’de merkez’de 54, Ardeşen ilçesinde 18, Çamlıhemşin ilçesinde 26, Çayeli ilçesinde 30, Derepazarı ilçesinde 11, Fındıklı ilçesinde 10, Güneysu ilçesinde 18, Hemşin ilçesinde 8, İkizdere ilçesinde 29, İyidere ilçesinde 7, Kalkandere ilçesinde 22 ve Pazar ilçesinde 48 köy yolu olmak üzere toplamda 281 köy yolu ulaşıma kapanırken, Gümüşhane merkezde 25, Kürtün ilçesinde 29 ve Torul ilçesinde 20 köy yolu olmak üzere toplamda 74 kapalı durumda.



Giresun’da kar yağışı nedeniyle ise Merkez’de 29, Çanakçı ilçesinde 15, Dereli ilçesinde 33, Doğankent ilçesinde 9, Espiye ilçesinde 26, Eynesil ilçesinde 11, Görele ilçesinde 62, Güce ilçesinde 13, Keşap ilçesinde 43, Tirebolu ilçesinde 48, Yağlıdere ilçesinde 21 toplamda ise 310 köy yolu kapandı.



Artvin’de de Merkez’de 36, Ardanuç’ta 41, Arhavi’de 30, Borçka’da 38, Murgul’da 11, Hopa’da 16, Şavşat’ta 65 ve Yusufeli ilçesinde 11 olmak üzere toplamda 248 köy yolu ulaşıma kapandı.