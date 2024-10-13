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Doğu Karadeniz sahillerinde kuvvetli sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz’in sahil kesimindeki iller için şiddetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Haber Merkezi
AA
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Doğu Karadeniz sahillerinde kuvvetli sağanak uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak olarak beklenen yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yerel kuvvetli, akşam saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar ne zaman bitecek? 

Yağışların, 14 Ekim Pazartesi günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı yerel dolu, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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