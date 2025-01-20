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Doğu Karadeniz’de 338 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Doğu Karadeniz’de özellikle yüksek kesimlerde hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy ve mahalle yolunu ulaşıma kapatırken, ekiplerin kapalı yolları açma çalışmaları sürüyor.

Haber Merkezi
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Doğu Karadeniz’de 338 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
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Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 18 mahalle yolu ulaşıma kapanırken, Artvin’de 197, Giresun’da 36, Rize’de 67, Gümüşhane’de ise 20 köy yolu ulaşıma kapandı. Karın en yoğun etkili olduğu Artvin'de Arhavi ilçesinde 1, Borçka ilçesinde 6, şehir merkezinde 28, Şavşat ilçesinde 65, Yusufeli ilçesinde 63, Ardanuç ilçesinde 34 olmak üzere toplam 197 köy yolu ulaşıma kapanırken, Giresun’un Alucra ilçesinde 34, Dereli ilçesinde 2 olmak üzere 36 köy yolu ulaşıma kapandı.

Çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı

Rize’de ise Ardeşen ilçesinde 6, Çamlıhemşin ilçesinde 9, Çayeli ilçesinde 10, Fındıklı ilçesinde 3, Güneysu ilçesinde 1, Hemşin ilçesinde 8 ve İkizdere ilçesinde 29 köy yolu olmak üzere 67 köy yolu, Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde ise 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

Trabzon’un yüksek kesimlerinde iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle, Çaykara ilçesinin Demirkapı, Yaylaönü, Arpaözü, Çayıroba, Uzuntarla, Karaçam, Uzungöl ve Köknar, Şalpazarı ilçesinin Kuzuluk, Gökçeköy, Sinlice, Simenli, Sütpınar, Sayvançatak, Çamlıca ve Geyikli, Düzköy ilçesinin Çayırbağı, Tonya ilçesinin ise Kalemli mahallelerinin yolları ulaşıma kapandı. Bölgede toplam 338 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanırken, ekiplerin kapalı köy ve mahalle yollarını ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

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