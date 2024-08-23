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Doğu Karadeniz'e kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu. Sağanak yağmurun Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Haber Merkezi
AA
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Doğu Karadeniz'e kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Giresun ile Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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