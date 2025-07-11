Doğu Perinçek: Yakılan silahlar TSK envanterine girmeli, o silahlar ve silah bırakan vatandaşlarımız Türkiye’ye gerekli

Terör örgütü PKK'dan bir grup terörist Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti. Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan PKK'lı teröristler buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana geldi.

15'i kadın 30 kişiden oluşan PKK'lı teröristler ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.

"O silahlar TSK'nın envanterine girmeli"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı televizyon programında terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Perinçek, açıklamasında yakılan silahların Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmesi gerektiğini belirterek cümlelerine şöyle devam etti:

"Hükümetimizin bu süreci Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk milletiyle bütünleşme üzerine kurması gerekir. Bu hedefi koyduğumuzda çözümler, adımlar doğru olur.

Silahları yakmak yerine silahları teslim etmek, devletle ve toplumla bütünleşme hedefine daha uygun.

Abdullah Öcalan cesur bir şekilde hedefi doğru koydu. Dolayısıyla Öcalan'ın da benimsediği devletle ve toplumla bütünleşme sürecini önümüze koymamız lazım.

Hükümetin de bu konuda adım atması gerekir. O silahlar Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girmeli.

Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanları var. Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’taki gelişmeler söz konusu.

O silahları bırakan vatandaşlarımız da Türkiye Cumhuriyeti'ne gerekli, o silahlar da gerekli. Emperyalizme karşı o silahları hep birlikte kullanmanın olası olduğu süreçlere giriyoruz."