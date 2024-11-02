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Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı illerde yarın kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı
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Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Mardin'in güneyi ve Şırnak'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak; Batman, Siirt, Bitlis, Hakkari ve Van çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor.

Van'ın güneyi, Hakkari'nin kuzeyi ve Şırnak'ın doğusunun yüksek ve dağlık kesimlerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.

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