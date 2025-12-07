  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Doğum izni 24 haftaya çıkarılacak, babalık izni artacak
Takip Et

Doğum izni 24 haftaya çıkarılacak, babalık izni artacak

Doğum iznini 24 haftaya çıkarmayı öngören taslak çalışmada sona gelindi. AK Parti Meclis Grubu önümüzdeki hafta son düzenlemeleri netleştirecek. Düzenleme ile işçi–memur arasındaki izin farkları giderilirken, babalık izni 10 güne çıkarılacak ve çalışan anneler için destekler artırılacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Doğum izni 24 haftaya çıkarılacak, babalık izni artacak
Takip Et

Uzun süredir tartışılan doğum izniyle ilgili taslak çalışma tamamlandı. AK Parti Meclis grubu önümüzdeki hafta konuyla ilgili taslaktaki son pürüzleri giderecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan taslakta, mevcut mevzuattaki annelere verilen doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 olan 16 haftalık doğum izninin 24 haftaya çıkarılması yer alıyor.

İşçi-memur farklı giderilecek

Yeni düzenleme işçi ve memurlar arasındaki mevcut hak farklılıkları da giderecek. Eşi doğum yapan işçilere verilen 5 günlük babalık izni 10 güne çıkarılacak. Hâlihazırda memur babalara 10 günlük izin hakkı tanınıyordu. İşçi anneler de memur annelerin kullandığı süt izni kadar izin kullanabilecek.

Hükûmetin doğum iznini daha da fazla artırmaya yönelik bir çalışma yürüttüğü, ancak bu tür uygulamanın kadınların istihdama katılımında bazı olumsuzluklara yol açabileceği dikkate alınıyor. Düzenlemede hem aileyi desteklemesi hem de kadınların iş gücü piyasasında dezavantajlı duruma düşmemesi hedefleniyor.

“Aile ve çocuk dostu” olmalı

Ev hanımlarına emeklilik ve vergi istisnası gibi teşvikler değerlendirilirken, çalışan anneler için kreşlerin yaygınlaştırılması ile bakım desteğinin artırılması gündemde. Türkiye'de yer alan habere göre, hükûmet kaynakları yalnız yaşayan nüfusun yüzde 20’ye ulaşması nedeniyle de hayatın “aile ve çocuk dostu” hâle getirilmesinin önemine de dikkat çekiyor.

Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 7 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 7 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Kar, sağanak yağış, kuvvetli rüzgar: Meteoroloji'den 23 il için sarı kodlu uyarı! İşte tahminler...Kar, sağanak yağış, kuvvetli rüzgar: Meteoroloji'den 23 il için sarı kodlu uyarı! İşte tahminler...Gündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (7 Aralık 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (7 Aralık 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans
İstanbul'da sağanak yağış kaza getirdi: 7 araç birbirine girdiİstanbul'da sağanak yağış kaza getirdi: 7 araç birbirine girdiGündem

 

Gündem
İlave TV sunucusu Arif Kocabıyık tutuklandı
İlave TV sunucusu Arif Kocabıyık tutuklandı
İstanbul'da sağanak yağış kaza getirdi: 7 araç birbirine girdi
İstanbul'da sağanak yağış kaza getirdi: 7 araç birbirine girdi
Yunanistan’da 4.8 büyüklüğünde deprem
Yunanistan’da 4.8 büyüklüğünde deprem
7 Aralık 2025 Resmi Gazete! Resmi Gazete atama kararları yayımlandı mı?
7 Aralık 2025 Resmi Gazete! Resmi Gazete atama kararları yayımlandı mı?
Yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 13 tutuklama
Yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 13 tutuklama
Niğde'de tavuk döner yiyen 7 çocuk hastanelik oldu
Niğde'de tavuk döner yiyen 7 çocuk hastanelik oldu