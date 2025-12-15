Doğum izninin uzatılması ile ilgili neler biliniyor?

Kadın çalışanların doğum iznini 24 haftaya çıkaracak düzenlemenin yeni yılda Meclis'e gelmesi planlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınlar için doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya çıkaracak düzenlemede sona yaklaşıldığını belirtti.

14 Aralık'ta Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Göktaş, ''Bu konuda geçtiğimiz hafta grubumuzla da istişare ettik'' dedi.

Göktaş, düzenlemenin yeni yılın başında Meclis'e gelmesini beklediklerini belirtti.

BBC Türkçe'nin edindiği bilgiye göre düzenleme, doğumdan önce sekiz hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta olacak.

Düzenleme, memur ya da işçi fark etmeksizin, çalışma hayatındaki tüm kadınları kapsayacak.

Babalık izni nasıl değişecek?

Türkiye'de doğurganlık hızı son 11 yıldır aralıksız olarak düşüyor.

Nüfus artış hızındaki bu gerileme, hükümetin ana gündem maddelerinden birini oluşturuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugüne dek pek çok açıklamasında bu konuya dikkat çekerek doğurganlık hızının artırılması gerektiğini belirtti.

Bu kapsamda 2025 yılı ''Aile Yılı'' olarak, 2026–2035 dönemi ise "Aile ve Nüfus On Yılı" olarak ilan edilmişti.

Doğum izni ve babalık iznini artıran bu düzenlemeyle birlikte azalan nüfus artış hızına çözüm üretilmesi amaçlanıyor.

Düzenlemeden, memur, işçi, askeri personel, hakim-savcı, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) personeli ve akademisyenler dahil çalışma hayatındaki tüm kadınların yararlanması bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre mevcut uygulamada beş gün olan babalık izni ise 10 güne çıkarılacak.

Mevcut uygulama nasıl?

Mevcut uygulamada, kadın memurlar doğumdan önce ve sonra sekizer hafta (16 hafta) ücretli izin kullanıyor.

Sonrasında ise yarı zamanlı çalışma, süt izni ve aylıksız izin gibi uygulamalar devreye giriyor.

İşçiler için de 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında doğum öncesi ve sonrası toplam 16 hafta izin bulunuyor.

Ancak memurlar 24 aya kadar ücretsiz izin alabilirken, diğer çalışanlar ise altı aya kadar ücretsiz izin kullanabiliyor.

Edinilen bilgiye göre, yeni düzenlemeyle birlikte, memurlar ve işçiler arasındaki bazı izin haklarının eşitlenmesi bekleniyor.

Ancak düzenlemeye ilişkin bu detaylar, hükümet içersindeki son görüşmelerin ardından kamuoyuna yansıyacak.