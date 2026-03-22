Doğum oranı düştü, teşvik programı devreye alındı

Program, doğurganlık çağındaki kadınların yılda iki defa takip edilmesini öngörüyor. Program sayesinde riskli sağlık durumlarının erken tespiti yapılırken, gebelik öncesi danışmanlık hizmetleri yaygınlaştırılıyor ve planlı gebelik teşvik ediliyor.

Bir yılda 24 milyon izlem

2025 yılında toplam 24 milyonu aşkın izlem gerçekleştirildi. Konu hakkında önemli adımlardan biri de Anne Dostu Hastane uygulamaları oldu. 2025 yılı itibarıyla sayısı 198’e ulaşan bu hastaneler, doğum süreçlerinin daha güvenli ve konforlu şartlarda gerçekleşmesini sağlarken sezaryen oranlarının azaltılmasını amaçlıyor.

Anne ölümlerinin yaklaşık yüzde 70’inin lohusalık döneminde gerçekleşmesi sebebiyle de doğum sonrası bakım hizmetleri artırıldı. Geçtiğimiz sene doğum sonu bakım alma oranı neredeyse yüzde 100’e ulaştı. Ulaşım ve iklim şartlarının zor olduğu bölgelerde ise Misafir Anne Uygulaması dikkati çekiyor. Türkiye'den Esma Altın'ın haberine göre, bu uygulamada anne adayları doğum öncesinde sağlık merkezlerine yönlendirilerek güvenli ortamlarda doğum yapmaları sağlanıyor.

2025 yılında 7 binden fazla anne adayı bu hizmetten istifade etti.