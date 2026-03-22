  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Doğum oranı düştü, teşvik programı devreye alındı
Takip Et

Doğum oranı düştü, teşvik programı devreye alındı

Türkiye’de son yıllarda doğum oranlarında yaşanan belirgin düşüş, kamu otoritelerini harekete geçirdi. Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı tarafından 15-49 Yaş Kadın İzlemi Programı uygulanıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Doğum oranı düştü, teşvik programı devreye alındı
Takip Et

Program, doğurganlık çağındaki kadınların yılda iki defa takip edilmesini öngörüyor. Program sayesinde riskli sağlık durumlarının erken tespiti yapılırken, gebelik öncesi danışmanlık hizmetleri yaygınlaştırılıyor ve planlı gebelik teşvik ediliyor.

Bir yılda 24 milyon izlem

2025 yılında toplam 24 milyonu aşkın izlem gerçekleştirildi. Konu hakkında önemli adımlardan biri de Anne Dostu Hastane uygulamaları oldu. 2025 yılı itibarıyla sayısı 198’e ulaşan bu hastaneler, doğum süreçlerinin daha güvenli ve konforlu şartlarda gerçekleşmesini sağlarken sezaryen oranlarının azaltılmasını amaçlıyor.

Anne ölümlerinin yaklaşık yüzde 70’inin lohusalık döneminde gerçekleşmesi sebebiyle de doğum sonrası bakım hizmetleri artırıldı. Geçtiğimiz sene doğum sonu bakım alma oranı neredeyse yüzde 100’e ulaştı. Ulaşım ve iklim şartlarının zor olduğu bölgelerde ise Misafir Anne Uygulaması dikkati çekiyor. Türkiye'den Esma Altın'ın haberine göre, bu uygulamada anne adayları doğum öncesinde sağlık merkezlerine yönlendirilerek güvenli ortamlarda doğum yapmaları sağlanıyor.

2025 yılında 7 binden fazla anne adayı bu hizmetten istifade etti.

Emekli promosyonu Mart 2026: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel oranlar...Emekli promosyonu Mart 2026: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel oranlar...Ekonomi
TBMM'de bayram sonrası gündem yoğun: İşte öne çıkan başlıklarTBMM'de bayram sonrası gündem yoğun: İşte öne çıkan başlıklarGündem
Akaryakıta zam gelecek mi? İşte 22 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam gelecek mi? İşte 22 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı! İşte il il sıcaklık tahminleri...Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı! İşte il il sıcaklık tahminleri...Gündem

 