Doğum yardımlarına kaç aile başvurdu? Aile Bakanı son rakamı açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Göktaş, doğum yardımı için en çok başvurunun yüzde 41 oranıyla birinci çocuk için alındığını açıkladı.

Doğum destek yardımında ilk ödemeler mayıs ayında hesaplara yatırılacak

Bakan Göktaş, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin lira tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verileceğini hatırlattı.

En çok hangi şehirden başvuru yapıldı?

Ödemelerin herhangi bir kriter gözetmeksizin, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar, kesinti olmadan yapılacağını vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti:

"Doğum desteklerine başvuruları 8 Nisan itibarıyla e-Devlet üzerinden almaya başladık. Ailelerimizin yoğun bir ilgisi var. Bugün itibarıyla 287 bin 518 başvuru yapıldı. En çok başvuruyu yüzde 41 oranıyla birinci çocuk için aldık. Buna göre bu yıl dünyaya gelen birinci çocuk için başvuru sayısı ise 116 bin 594 oldu.

İkinci çocuk başvuru oranı yüzde 31, başvuru sayısı 88 bin 982. Üçüncü çocuk başvuru oranı yüzde 18, başvuru sayısı 51 bin 843. Üçün üzerinde çocuğu olan ailelerimizin başvuru oranı yüzde 10, başvuru sayısı ise 30 bin 99 olarak, gerçekleşti.

En çok başvuru yapan illere baktığımızda da ilk sırayı İstanbul aldı. İstanbul'u Ankara ve Şanlıurfa illeri takip etti."

Ödemeler ne zaman hesaplara yatacak?

Ödemelere ilişkin de bilgi veren Göktaş, "Başvurularda yapacağımız incelemelerin ardından ilk ödemelerimizi Anneler Günü'nün de içerisinde olduğu mayıs ayında annelerimizin hesaplarına yatıracağız" dedi.

Aile ve Gençlik Fonu kampanya detayları 30 Nisan'da

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, yuva kuracak gençleri desteklemeye yönelik çalışmalara ilişkin de bilgi verdi.

Evlenecek gençler için indirim anlaşması

Aile Yılı'nda yuva kuracak gençleri desteklemeye yönelik çalışmalar konusunda da bilgiler paylaşan Göktaş, şunları kaydetti:

"Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanacak gençlerimizin ev kurma süreçlerine de destek oluyoruz. Bu kapsamda 16 firmamızla yapacağımız indirim protokolüyle evlenecek gençlerimize, mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak eşyaları gibi ihtiyaçlarını karşılayacak özel indirimler sunacağız.

İndirim anlaşması yapacağımız firmalar ve uygulayacakları indirimlere yönelik kampanya detaylarını firmalarımızla 30 Nisan Çarşamba günü düzenleyeceğimiz toplantıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Şimdiden Aile Yılı'na hassasiyet göstererek, indirim sağlayan tüm firmalara teşekkür ediyorum."

Evlenecek gençlere destek olmak için özel sektöre de çağrıda bulunan Göktaş, "Aile Yılı'nda gençlere evlilik yolunda destek olmak isteyen tüm firmalarımızı, yapacakları özel indirimlerle protokole dahil olmaya davet ediyoruz. Aile Yılı'nda aileyi güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız devam edecek" ifadesini kullandı.