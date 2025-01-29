Doğurganlık oranı düşüyor: 2100'de Türkiye'nin nüfusu 65 milyona inecek

Dünya genelinde doğurganlık oranlarının azaldığını belirten rapora göre, 2100 yılına kadar bazı ülkelerin nüfusunun yüzde 20-50 oranında azalması bekleniyor. Raporda bu demografik krizden etkilenen ülkeler arasında Türkiye'nin de yer aldığı vurgulandı. Türkiye'de nüfusun 75 yıl içerisinde yüzde 25 azalacağı öngörülüyor.

Raporda gelişmiş ülkelerdeki nüfus düşüşünde ilk beş sırada yer alan devletler Çin, Japonya İtalya, Almanya ve Fransa şeklinde sıralanırken Türkiye gelişmekte olan ülkelerin nüfus kaybı listesinde birinci oldu.

Gelişmekte olan ülkelerde nüfusu en fazla azalacak olan ülke Türkiye

Gelişmekte olan ülkeler içerisinde nüfus kaybı verilerini inceleyen rapor, Türkiye'nin bu listede birinci olduğunu vurguladı. Rapora göre, Türkiye'nin nüfusu %25 azalarak 65 milyona düşecek ve bu gelişmekte olan ülkelerin en yüksek düşüş oranı olacak.

Rapordaki öngörülere göre Türkiye'yi %23'lük nüfus kaybıyla Brezilya takip edecek. Hindistan ve Endonezya ise %5'lik kayıplar yaşayacak.

TÜİK Türkiye nüfusunun 2100'de 55 milyona düşebileceğini düşünüyor

Nüfusun 65 milyonun altına düşebileceği vurgulanan McKinsey raporu gündem olurken Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) daha kötü senaryoları da değerlendirdiği öğrenildi. TÜİK tarafından yayımlanan araştırmalara göre, Türkiye'nin nüfusu 2100'de 55 milyona düşebilir. dghhaber'de yer alan bilgiye göre, nüfus kaybıyla birlikte genç nüfus oranın da azalacağı ve bunun da işgücü anlamında Türkiye'yi olumsuz etkileyeceği düşünülüyor.

Nüfus artışı için teşvikler

Türkiye'nin demografik krize sürüklenmemesi için tedbirler alan hükümet, evliliği ve nüfus artışını teşvik ediyor. 6 Ocak'ta gerçekleşen kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılını "Aile Yılı" ilan ettiklerini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ocak'ta da yeni evlenecek çiftlere 150.000 TL faizsiz kredi verileceğini açıkladı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek seferlik doğum yardımı tutarının 5.000 TL'ye yükseltileceğini, ikinci çocuk için ise 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için de 5.000 TL yardım verileceğini aktardı.