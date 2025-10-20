Doha’da tarihi ateşkes: Çin Türkiye'ye teşekkür etti

Çin, Pakistan ve Afganistan arasındaki ateşkesin sağlanmasında Türkiye ve Katar’ın oynadığı kritik rolü resmi olarak takdir etti. Doha’da imzalanan anlaşma, iki ülke arasında haftalardır devam eden kanlı sınır çatışmalarını sona erdirdi.

Ankara ve Doha’ya teşekkür

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Pekin’de düzenlediği basın toplantısında Ankara ve Doha’ya teşekkür etti:

“Çin, Pakistan ve Afganistan arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşılar. Türkiye ve Katar’ın bu süreçteki yapıcı katkılarını takdir ediyoruz.”

Guo, her iki ülkenin de Çin’in “geleneksel dost komşuları” olduğunu vurgularken, diplomatik çözümün bölgesel istikrara katkı sağlayacağına dikkat çekti. Pekin yönetimi, Türkiye’nin öncülüğündeki girişimlerin “kalıcı barışa giden yolda kritik bir dönüm noktası” olduğunu belirtti. Guo, “Çin, tarafların diyalog yoluyla anlaşmazlıklarını çözmesini içtenlikle umuyor ve bu süreci desteklemeye hazırdır.” ifadelerini paylaştı.