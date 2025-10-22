“Doktor incinmişsin dedi” videosuyla viral olan Hasan Yılmaz ölü bulundu!

Konya’da 6. Organize Sanayi Bölgesi’nde, bir kamyonun içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden esnaf şüphelendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Kamyonda hareketsiz yatan kişinin öldüğü belirlendi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Video viral olmuştu

Zafer Samancı'nın haberine göre, hayatını kaybeden kişinin sosyal medyada "Hasan abi" ismiyle tanınan Hasan Yılmaz olduğu belirlendi.

Yılmaz, 4 yıl önce çektiği "Okumuş kadın, incinmişsin dedi" videosuyla Türkiye tarafından tanınmış ve milyonlarca kez izlenmişti. Yılmaz'ın diyaliz hastası olduğu öğrenildi.