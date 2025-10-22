  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. “Doktor incinmişsin dedi” videosuyla viral olan Hasan Yılmaz ölü bulundu!
Takip Et

“Doktor incinmişsin dedi” videosuyla viral olan Hasan Yılmaz ölü bulundu!

Sosyal medyada, 4 yıl önce kameraya aldığı "Okumuş kadın, incinmişsin dedi" videosuyla Türkiye tarafından tanınan 'Hasan Abi' lakabıyla bilinen 42 yaşındaki Hasan Yılmaz, kamyonda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
“Doktor incinmişsin dedi” videosuyla viral olan Hasan Yılmaz ölü bulundu!
Takip Et

Konya’da 6. Organize Sanayi Bölgesi’nde, bir kamyonun içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden esnaf şüphelendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Kamyonda hareketsiz yatan kişinin öldüğü belirlendi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Video viral olmuştu

Zafer Samancı'nın haberine göre, hayatını kaybeden kişinin sosyal medyada "Hasan abi" ismiyle tanınan Hasan Yılmaz olduğu belirlendi.

Yılmaz, 4 yıl önce çektiği "Okumuş kadın, incinmişsin dedi" videosuyla Türkiye tarafından tanınmış ve milyonlarca kez izlenmişti. Yılmaz'ın diyaliz hastası olduğu öğrenildi.

Borcu olanlar dikkat! Torba Kanun genişliyor: Hangi borçlar tamamen silinecek?Borcu olanlar dikkat! Torba Kanun genişliyor: Hangi borçlar tamamen silinecek?Ekonomi
Motorine indirim geldi: İşte 22 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine indirim geldi: İşte 22 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
İkinci el araç piyasasında son durum! İşte Ekim 2025 en ucuz ikinci el otomatik araçlar...İkinci el araç piyasasında son durum! İşte Ekim 2025 en ucuz ikinci el otomatik araçlar...Otomotiv
CHP il kongresinde kriz: Belediye başkanı "Kovun beni" diyerek salonu terk ettiCHP il kongresinde kriz: Belediye başkanı "Kovun beni" diyerek salonu terk ettiGündem

 

Gündem
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan "Gazze'de Türk askeri" açıklaması
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan "Gazze'de Türk askeri" açıklaması
Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hastaneye kaldırıldı
Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hastaneye kaldırıldı
Vergi dairesi müdür yardımcılarına inceleme yetkisi için Meclis'e ek madde önerisi sunuldu
Vergi dairesi müdür yardımcılarına inceleme yetkisi için Meclis'e ek madde önerisi sunuldu
İstanbul'da metroda yolculara oyuncak tüfek doğrultan çocuk gözaltında (Video)
İstanbul'da metroda yolculara oyuncak tüfek doğrultan çocuk gözaltında (Video)
CHP il kongresinde kriz: Belediye başkanı "Kovun beni" diyerek salonu terk etti
CHP il kongresinde kriz: Belediye başkanı "Kovun beni" diyerek salonu terk etti
Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Şiddetli yağışa karşı dikkatli olun!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Şiddetli yağışa karşı dikkatli olun!