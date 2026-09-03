Doktor Özlem Gültekin'in ölüm nedeni belli oldu
İzmir'deki kliniğinde 14 Ağustos'ta cansız bedeni bulunan 48 yaşındaki Op. Dr. Özlem Gültekin'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Raporda, Gültekin'in anestezide kullanılan propofol maddesine bağlı zehirlenme sonucu yaşamını yitirdiği, kanında ve iç organlarında yüksek miktarda propofol tespit edildiği belirtildi.
İzmir'deki kliniğinde 14 Ağustos tarihinde cansız bedeni bulunan 48 yaşındaki Op. Dr. Özlem Gültekin’in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı.
Sabah'ta yer alan habere göre, raporda Gültekin'in anestezide kullanılan propofol maddesine bağlı zehirlenme sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Toksikolojik incelemelerde Gültekin'in kanında yüksek miktarda propofol tespit edilirken, aynı maddeye iç organları ve mide içeriğinde de rastlandı.
Alkol ve uçucu madde bulgusuna ise rastlanmadığı bildirildi.
İncelemelerde, Gültekin'in kliniğinde serum ve propofol uygulaması sırasında kalbinin durduğu belirlendi.
Otopsi sırasında tespit edilen bazı morluk ve kaburga kırıklarının ise yeniden canlandırma müdahaleleri sırasında oluşmuş olabileceği değerlendirildi.