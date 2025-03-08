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Doktor paraşüt kazasında hayatını kaybetti

Adıyaman'da paraşütle havalanmaya çalışan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mahir Kartalmış, meydana gelen paraşüt kazasında hayatını kaybetti. Ekipler, Kartalmış'ı kurtarmak için seferber oldu.

Haber Merkezi
İHA
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Doktor paraşüt kazasında hayatını kaybetti
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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan Ali Dağı'na arkadaşlarıyla beraber gelen Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mahir Kartalmış (48), havalandığı esnada rüzgarında etkisiyle paraşütüyle beraber uçurumdan yuvarlanmaya başladı.

Meydana gelen paraşüt kazasında ağır yaralanan Kartalmış için olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ekipleri ve UMKE sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, uçurumda ağır yaralı olarak bulunan Kartalmış'ı bulunduğu yerden çıkartmak için yoğun çaba sarf etti.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve bulunduğu yerden güçlükle çıkarılan Kartalmış, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mahir Kartalmış, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kartalmış'ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Kartalmış'ın Şanlıurfa'da bulunan özel bir hastanede görevli olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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