Doktora saldıran hastane personeline 11 yıl ceza
Bakan Koca, görevli doktora bıçakla saldıran hastane personelinin 11 yıla mahkum edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir hastane personelinin görevli bir hekime bıçakla saldırmasının ardından açılan davanın sonuçlandığını açıkladı.
Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir hekime 4 Haziran 2022’de bir hastane personeli tarafından yapılan bıçaklı saldırıya ilişkin dava, Ağır Ceza Mahkemesi'nde sonuçlandı. Saldırgan, adam öldürmeye teşebbüsten 11 yıl hapis cezası aldı. Yargıya teşekkür ediyoruz."