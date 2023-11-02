Doktorların göç talebi artarak sürüyor
TTB verilerine göre, sadece ekim ayında 256 doktor, yurtdışına gitmek için iyi hal belgesi aldı. Böylece 2023'ün ilk 10 ayında yurtdışına gitmek için iyi hal belgesi alan doktor sayısı 2 bin 541 oldu. Bu sayısı 2022'nin tamamında 2 bin 154'tü.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) doktorların yurtdışında çalışabilmeleri için almaları gereken 'iyi hal belgesi' başvurusuyla ilgili güncel verileri açıkladı. TTB’nin verilerine göre ekim ayında; 256 doktor yurtdışına gitmek için iyi hal belgesi aldı. Böylece 2023'ün ilk 10 ayında yurtdışına gitmek için iyi hal belgesi alan doktor sayısı 2 bin 541 oldu. 2022 yılında iyi hal belgesi alan doktor sayısı 2 bin 154 olarak açıklanmıştı.
TBB’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Hekim göçünün başlıca sebeplerinden sağlıkta şiddete karşı mücadeleyi sürdürüyor, tüm hekimleri ‘TTB Yanımda’ uygulamasını indirerek çalışma ortamlarında dayanışma ile güvende olmaya çağırıyoruz.”