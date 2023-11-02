Doktorların göç talebi artarak sürüyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) doktorların yurtdışında çalışabilmeleri için almaları gereken 'iyi hal belgesi' başvurusuyla ilgili güncel verileri açıkladı. TTB’nin verilerine göre ekim ayında; 256 doktor yurtdışına gitmek için iyi hal belgesi aldı. Böylece 2023'ün ilk 10 ayında yurtdışına gitmek için iyi hal belgesi alan doktor sayısı 2 bin 541 oldu. 2022 yılında iyi hal belgesi alan doktor sayısı 2 bin 154 olarak açıklanmıştı.

TBB’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Hekim göçünün başlıca sebeplerinden sağlıkta şiddete karşı mücadeleyi sürdürüyor, tüm hekimleri ‘TTB Yanımda’ uygulamasını indirerek çalışma ortamlarında dayanışma ile güvende olmaya çağırıyoruz.”