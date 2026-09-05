Doktorunun uyarısı sonrası Teşkilat'tan ayrıldığı ortaya çıktı: Serhat Kılıç'a 3 haftalık tedavi önerilmişti

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Tiyatro ve televizyon dünyasının tanınan sevilen isimlerden Serhat Kılıç, Kağıthane Nurtepe Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu.

Yaklaşık 1-2 gündür kendisinden haber alamayan kız arkadaşının eve girmesi üzerine salondaki koltukta hareketsiz halde bulunan Kılıç için adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede ünlü oyuncunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri, Kılıç'ın göz çevresinde, kol ve bacaklarında morluklar tespit etti ancak vücudunda herhangi bir kesici alet yaralanması veya açık darp izine rastlamadı.

Bilinen tiroid bezi rahatsızlığı haricinde kronik bir hastalığı bulunmayan oyuncunun cenazesi, kesin ölüm nedeninin saptanması amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Diziden ayrılmak zorunda kalmış

Vefatıyla sanat camiasını yasa boğan Serhat Kılıç'ın, bu acı olaydan kısa bir süre önce TRT 1'de yayınlanan "Teşkilat" dizisinin 7. sezon kadrosundan sağlık sorunları sebebiyle ayrılmak zorunda kaldığı ortaya çıktı.

Doktoru izin vermemiş

Yeni sezonda önemli bir karakterle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncuya, yapılan sağlık kontrollerinin ardından boyun fıtığı teşhisi konulmuştu. Doktorunun aksiyon sahnelerinde yer almasını yasaklaması ve yaklaşık üç haftalık fizik tedavi programı önermesi üzerine Kılıç, çekim takvimine katılamayarak daha sete dahi çıkamadan projeye veda etmişti.