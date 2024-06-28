Dolandırıcı emlakçı yakalandı: 57 kişiye 90 milyon TL'lik vurgun

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bir inşaat firması tarafından dolandırıldıkları şikayetleri üzerine Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Nevşehir'de emlakçılık yapan A.K.İ.'nin kentin farklı yerlerinde bulunan evleri 57 kişiye satarak 90 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Emlak firmasının sahibi A.K.İ'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, şüphelinin şirket ortağı annesi Y.İ. ile Muğla’nın Fethiye ilçesinde olduklarını tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan anne ve oğlu, Nevşehir Emniyet Müdürlüğündeki ilk ifadelerinin ardından Nevşehir Adliyesine sevk edildi.

"3 ev aldım, hiçbirinde oturamadım"

Emlak firmasından 3 daire alan mağdur Emel Çalışır, adliye önünde yaptığı açıklamada, "3 ev aldık, hiçbirinde oturamadım. Aldıklarımdan biri inşaat, ikisinin de tapusunu alamadım. 2 milyondan fazla para ödedik" dedi.

İstanbul’da ikamet eden mağdur Meral Sinoplu da, "İlgili firmadan aldığım dairenin başkası adına çıktığını öğrendim. Toplamda 3 buçuk milyon para ödedim. Yakalandığı için de ayrıca sevinçliyim” ifadelerini kullandı.