Dolandırıcıların "görüntülü arama" yöntemi: Kullanıcının ekran görüntüsü ile cinsel istismar tuzağı

Cep telefonu aramaları üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi.

Dolandırıcıların ve şantaj çetelerinin yeni yöntemi görüntülü arama üzerinden cinsel istismar dolandırıcılığı. Kurban olarak seçilen kişi, önce yurt dışından görüntülü olarak aranıyor.

"Bilmediğiniz numaradan yapılan görüntülü aramayı kabul etmeyin"

Çağrıya yanıt verir vermez, ekranda çocuklara ait "cinsel içerikli" bir görüntü beliriyor. Dolandırıcı, o görüntü ile birlikte dolandırmaya çalıştığı kişinin de yüzünü, ekran görüntüsü olarak kaydediyor ve alıyor.

Görüntü ile tehdit ediliyor

Görüntülerle oynanarak görüşmenin uzun bir süre, mağdur tarafından yapıldığı gösteriliyor ve mağdurun yakın çevresi tehdit ediliyor.

Görüntülü arama tuzağına karşı ne yapılmalı?

NTV'ye konuşan bilişim uzmanı Osman Demircan, yurt dışından ya da bilinmeyen numaradan gelen görüntülü çağrıların kesinlikle açılmaması gerektiğini vurgulayıp aramaların başta Nijerya olmak üzere birçok ülkeden geldiğini dile getirdi.

"Hukuki süreci hızla başlatın"

Olası bir mağduriyet durumunda ise mağdurun ekran görüntüleriyle polis başvurması gerektiğini sözlerine ekleyen Demircan, "Hukuki süreci başlatıp ilk adımı sizin atıyor olmanız, sizin mağduriyetinizi ve haklılığınızı gösterecek en önemli unsur olacaktır" dedi.