Dolandırıcıların yeni yöntemi MASAK oldu! 

SMS, arama gibi birçok yöntemlerle çalışan dolandırıcılar şimdi de mail yöntemine döndü.

Son dönemde, sosyal medya hesaplarına gönderilen özel mesajlarda "bilinmeyen hareket tespit edildi", "hesabınızı şikayet ediyorlar" ya da "kargo adresiniz saptanamadı, düzeltmek için tıklayınız" gibi birçok yöntemle de linklere yönlendirerek, kişilerin ya kişisel teknolojik cihazlarına ulaşmak ya da verilerini ele geçirmek isteyen dolandırıcıların yeni yöntemi daha kurumsal.

Patronlar Dünyası haberine göre, dolandırıcılar Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanmış gibi gösterilen maillerle kişilere ulaşıyor.

Sosyal medya fenomenleri davalarında ve kara para aklama suçlarında sıklıkla gündeme gelen, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK’ın adını veren dolandıcılar, kripto para borsalarından Binance’nin adını kullanarak kullanıcılara varlıklarının dondurulmuş olduğu bilgisiyle şu şekilde ulaşıyor:

"Sayın Müşterimiz,

Binance hesabınızdan yapılan şüpheli işlemlere istinaden varlıklarınız 'MASAK' tarafından dondurulmuştur.

Varlıklarınızla ilgili teyit işlemini gerçekleştirmek için tarafınıza 24 saat süre tanınmıştır.Teyit sağlanmayan varlıkların kısıtlama kaldırma işlemi için 'MASAK'a haricen başvuru sağlanması gerekmektedir.

Aksi halde kısıtlama kaldırılmayacaktır."

Mailin alt kısmında da "Başvur" butonu yer alırken, buna tıkladığında Binance hesabına yönlendirildiğini sanan vatandaşlar, dolandırıcılık sitesi üzerinde hesap bilgilerini giriyor ve hesapları dolandırıcıların eline geçiyor.