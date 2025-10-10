Dolandırıcılık ve sanal kumar operasyonu: 16 şüpheli tutuklandı

  1. Ekonomim
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemlerini kullanarak kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçlarına ilişkin operasyonlarda 28 şüphelinin yakalandığını, 16'sının tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

 

"Nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemlerini kullanarak kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama", suçlarına yönelik 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 38 milyon liralık işlem hacmi bulunan 28 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ankara, Gaziantep, Kahramanmaraş, Niğde ve Yalova merkezli Afyonkarahisar, Batman, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Mersin, Ordu, Tekirdağ ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, 'internet bağlantılı işletim sistemleri üzerinden kumar oyunu uygulamaları kurulumu sağlayarak kumar oynattıkları', sosyal medya platformları üzerinden 'sahte kiralık ev ve araç satış' ilanı vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

