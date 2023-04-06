Dolmuş durakta bekleyenlere çarptı: 1 ölü, 7 yaralı
Adana'da dolmuşun durakta bekleyenlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Çanakkale'de, bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralanırken Bursa'da, 3 servis minibüsünün çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı.
Adana'da dolmuşun otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 01 M 0382 plakalı dolmuş, merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi Kozan Bulvarı'nda otobüs durağında bekleyenlere çarptı.
Kazada duraktaki Halil Çiftçi (71) öldü, 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Yapılan incelemelerin ardından Çiftçi'nin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İşçileri taşıyan otobüs devrildi
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.
Süleyman Demirel idaresindeki 17 KL 655 plakalı otobüs, Değirmencik köyü yakınında kontrolden çıkarak devrildi.
Fren arızasından kaynaklandığı değerlendirilen kazada, sürücü Demirel ile mesailerine gitmek üzere otobüste bulunan 16 işçi yaralandı.
Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan bazıları, tedbiren Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Servis minibüslerinin karıştığı kazada 15 kişi yaralandı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, 3 servis minibüsünün çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı.
İzmir Yolu Caddesi'nin İrfaniye kavşağında trafik ışıklarında bekleyen 16 S 4659 plakalı servis minibüsüne arkadan gelen 16 S 4309 plakalı minibüs ve bu araca da 16 S 0360 plakalı minibüs çarptı.
Kazanın etkisiyle minibüslerdeki 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları çeşitli hastanelere sevk etti.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.