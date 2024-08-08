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Domatesi elinde kalan üreticiler eylem başlattı

Bursa'nın Karacabey Ovası'nda salçalık domatesleri ellerinde kalan üreticiler, Bursa-İzmir Karayolu'nda eylem başlattı.

Haber Merkezi
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Domatesi elinde kalan üreticiler eylem başlattı
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Bursa'nın Karacabey Ovası'nda Karacabey Ovası'nda salçalık domatesleri ellerinde kalan üreticiler, Bursa-İzmir Karayolu'nda eyleme başladı.

Emeklerinin karşılığını isteyen üreticileri, jandarma ve çevik kuvvet ekipleri engellemeye çalıştı. Gerginlik yaşanan eylemde domates üreticileri "Çiftçiye uzanan eller kırılsın", "Hükümet istifa", "Çiftçi mahsulüne sahip çık" şeklinde sloganlar attı. Çiftçiler eylemlerine devam ediyor.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, önceki gün Karacabey'de yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin en çok salçalık domates üreten bölgesinde, tarlada 3 liraya mal olmuş bir ürün maalesef şu anda serbest piyasada 2 lira 30 kuruşa kadar düşmüş. Çiftçi gerçekten çok büyük bir zarar ve umutsuzluk içerisinde. Onlarca TIR ürün maalesef meralara döküldü, hayvan yemine gitti. Aynen karpuzda olduğu gibi. Şimdi domatese el atma, Karacabey çiftçisine el atma, omuz verme zamanıdır." açıklamasında bulunmuştu. (ANKA)

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