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Domuz eti skandalı Diyanet’in telefonlarını kilitledi! Köfteci Yusuf’a gidenler telefona sarıldı

Köfteci Yusuf’taki domuz eti skandalı sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı’nın telefonları kilitlendi. Pek çok kişi Din İşleri Yüksek Kurulu’nun Alo Fetva hattını arayarak 'Oradan yemek yedik, yediğimiz domuzsa günah işledik mi?' sorularını sordu.

Haber Merkezi
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Domuz eti skandalı Diyanet’in telefonlarını kilitledi! Köfteci Yusuf’a gidenler telefona sarıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın analizlerinde Köfteci Yusuf’un ürünlerinde ‘domuz eti’ tespit edilmesinin ardından sular durulmuyor. Bakanlık Köfteci Yusuf’u ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ listesine ekledi.

Köfteci Yusuf’tan domuz eti skandalıyla ilgili açıklama gelirken şirketin sahibi Yusuf Akkaş da yaşananları ‘kumpas’ olarak değerlendirdi.

Domuz eti skandalının ardından Diyanet soru yağdı

 Domuz eti skandalının duyulmasının ardından pek çok kişi endişeye kapıldı. Sosyal medyada ünlü köfteciye tepkiler artarken, vatandaşlar Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz etinin kesin tespitini içeren analizlerin yayınlanmasıyla Diyanet'in Alo Fetva hattına sarıldı.

Telefonlar kilitlendi

Türkiye’nin pek çok yerinde şubesi bulunan Köfteci Yusuf'tan köfte yiyen vatandaşlar Diyanet’in telefonlarını kilitledi. Din İşleri Yüksek Kurulu’nun Alo Fetva hattını arayan pek çok kişi 'Oradan yemek yedik yediğimiz domuzsa günah işledik mi?' sorularını sordu.

Diyanet’in domuz eti fetvası rahatlattı

Diyanet İşleri Başkanlığı Fetva hattı ise vatandaşların bilmeden domuz eti yedikleri durumda günaha girmediklerini belirterek binlerce kişinin içini rahatlattı.

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