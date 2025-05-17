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Donanmaya ait 29 gemi 19 Mayıs’ta ziyarete açılacak

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 29 gemi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla halkın ziyaretine açılacak.

Haber Merkezi
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Donanmaya ait 29 gemi 19 Mayıs’ta ziyarete açılacak
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Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 29 geminin, 29 limanda halkın ziyaretine açılacağını duyurdu.

19 Mayıs'ta gemiler kapılarını açıyor

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, gemiler 19 Mayıs'ta 10.00-17.00 saatlerinde limanlarda ziyaret edilebilecek.  

29 limanda 29 gemiye ziyaret

Ziyarete açık olacak gemilerin bulunduğu limanlar şunlar:

"Akçakoca, Alanya, Amasra, Anamur, Antalya, Bodrum, Bozcaada, Çanakkale, Çeşme, Didim, Dikili, Dolmabahçe, Enez, Erdek, Fethiye, Foça, Gazimağusa, Giresun, Girne, Göcek, Gökçeada, İzmir, Kaş, Karadeniz Ereğli, Kuşadası, Marmaris, Mersin, Samsun ve Taşucu."

 

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