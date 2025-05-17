Donanmaya ait 29 gemi 19 Mayıs’ta ziyarete açılacak
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 29 gemi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla halkın ziyaretine açılacak.
Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 29 geminin, 29 limanda halkın ziyaretine açılacağını duyurdu.
19 Mayıs'ta gemiler kapılarını açıyor
Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, gemiler 19 Mayıs'ta 10.00-17.00 saatlerinde limanlarda ziyaret edilebilecek.
29 limanda 29 gemiye ziyaret
Ziyarete açık olacak gemilerin bulunduğu limanlar şunlar:
"Akçakoca, Alanya, Amasra, Anamur, Antalya, Bodrum, Bozcaada, Çanakkale, Çeşme, Didim, Dikili, Dolmabahçe, Enez, Erdek, Fethiye, Foça, Gazimağusa, Giresun, Girne, Göcek, Gökçeada, İzmir, Kaş, Karadeniz Ereğli, Kuşadası, Marmaris, Mersin, Samsun ve Taşucu."