Dönemin İçişleri Bakanıydı! Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku açıklaması

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmanın yeniden açılması ile dönemin Tunceli Valisi ve oğlu ile birlikte aralarında dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi'nin de olduğu birçok isim tutuklandı. Konuyla ilgili Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklama son ise dikkat çekti.

Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tv100'de "Buket Aydın ile Doğrudan" programına telefonla bağlanarak süregelen Gülistan Doku soruşturmasını değerlendirdi. Soylu "Asıl mağdur benim. Midemde ve karnımda hiçbir şeyi saklamam. Gülistan kızımızın başına gelen olay hepimizi derinden sarsmıştır. İlk başta 180 gün araştırma yapıldı." dedi.

Süleyman Soylu açıklamasında "Ailenin arkadaşlarımın aracılığıyla bize ulaştığını düşünüyorum ayın 5'i gibi. 'Burada bir tuhaflık var' deniliyor. Gülistan'ın erkek arkadaşı ayın 9'unda yurt dışına çıkıyor. Bundan kimsenin, bizim de haberimiz yok. Ben tez canlıyı bi adamım. Vali ve emniyet müdürünü aramışımdır. Zaman geçtiği için böyle diyorum. 'Kızın erkek arkadaşını getireceksiniz, nasıl yurt dışı yasağı konmaz' dedim.

Benle ilgili kimin iddiası varsa ortaya koysun. Zeynal yurt dışına gittiğinde bizzat emniyet müdürünü aradım, 'Eğer gelmezse, babası polis memuru, atarım. Annesi Dağıstanlı, geri gönderme merkezine alırım, bir daha bırakmam' dedim." ifadelerini kullandı.