Döner zincirine yönelik FETÖ soruşturmasında MASAK adım adım iz sürdü

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, FETÖ'nün finansal yapılanması kapsamında bir döner zincirine yönelik yürütülen soruşturmada, başta bankacılık olmak üzere veri tabanında yer alan bilgileri kullanarak söz konusu şirketin tüm finansal hareketlerini izledi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel finansal yapılanmasına ilişkin Antalya merkezli olarak Türkiye çapında yürütülen "döner zinciri" operasyonuna MASAK tarafından önemli katkı sağlandı.

MASAK tarafından hazırlanan rapora göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerince yapılan araştırmalarda, çok sayıda ülkede ve yurt içinde yüzlerce şubesi bulunan "döner zinciri"nin FETÖ/PDY iltisakı yoğun olarak tespit edilen "resmi ve gayri resmi" ortaklarının bulunduğu belirlendi.

Bu kişilerin büyük bölümünün, kamudan ihraç edilen ve özellikle mahrem sınıf olarak adlandırılan şahıslar olduğu saptandı.

Özel ekip oluşturuldu

MASAK, başta bankacılık işlem verileri olmak üzere veri tabanında yer alan bilgileri kullanarak söz konusu şirketin tüm şubelerinin finansal hareketlerini inceledi.

Şubeler ile bunların resmi ve gayriresmi ortakları hakkında, ortaklık yapıları ve ticari ilişkilerin analizini de içeren yaklaşık 300 analiz raporu düzenleyerek, ocak ayında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına iletti.

MASAK'ta bu çalışma için özel olarak ekip oluşturuldu.

Ekip, söz konusu şube raporlarına ilave olarak şirketin organizasyon yapısını da içeren rapor hazırladı.

Döner zinciri altında "franchise" veren merkez şirketin ortak, yönetici, çalışan ile bağlantılı şirket ve kişilerden oluşan "çatı raporunu" da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına iletti.

Bütün çalışanlar ve akrabalarının suç kayıtları incelendi

Çatı rapor niteliğindeki MASAK raporu kapsamında analiz konusu kişilerin mali profilleri çıkarıldı, kümeleme analizi yapıldı.

Kişilerin organizasyon yapısı içindeki rolleri ve para transfer ilişkilerinin işaret ettiği bağlantılar ortaya kondu.

Şubelerinin tüm yıllar boyunca SGK kayıtlarına yansıyan binlerce çalışanı, resmi ve gayriresmi ortakları ile bunların yakın akrabalarının suç kayıtları incelendi.

Çalışma sonucunda, tüm bu kişiler içerisinde silahlı terör örgütü üyeliği, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs gibi devletin güvenliğini tehdit edici suçlardan kayıtları bulunanlar olduğu belirlendi.