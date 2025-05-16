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Dönüşen Liderlik Zirvesi 2025: "Türk Ceo’ların ‘ekonomik risk algısı’ alarm veriyor

EKONOMİ gazetesinin PwC Türkiye desteğiyle hayata geçirdiği Dönüşen Liderlik Zirvesi'nin ilk bölgesel toplantısı Ege'de gerçekleştirildi. Pine Bay Kuşadası'nda düzenlenen zirveye Ege iş dünyasının temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Gün boyunca süren buluşmada şirketlerin ve sektörlerin dönüşüm yolculukları aktarıldı.

Haber Merkezi
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EKONOMİ gazetesinin PwC Türkiye desteğiyle hayata geçirdiği Dönüşen Liderlik Zirvesi'nin ilk bölgesel toplantısı Ege'de gerçekleştirildi. Pine Bay Kuşadası'nda düzenlenen zirveye Ege iş dünyasının temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Gün boyunca süren buluşmada şirketlerin ve sektörlerin dönüşüm yolculukları aktarıldı.

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