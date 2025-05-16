Dönüşen Liderlik Zirvesi 2025: "Türk Ceo’ların ‘ekonomik risk algısı’ alarm veriyor
EKONOMİ gazetesinin PwC Türkiye desteğiyle hayata geçirdiği Dönüşen Liderlik Zirvesi'nin ilk bölgesel toplantısı Ege'de gerçekleştirildi. Pine Bay Kuşadası'nda düzenlenen zirveye Ege iş dünyasının temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Gün boyunca süren buluşmada şirketlerin ve sektörlerin dönüşüm yolculukları aktarıldı.
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EKONOMİ gazetesinin PwC Türkiye desteğiyle hayata geçirdiği Dönüşen Liderlik Zirvesi'nin ilk bölgesel toplantısı Ege'de gerçekleştirildi. Pine Bay Kuşadası'nda düzenlenen zirveye Ege iş dünyasının temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Gün boyunca süren buluşmada şirketlerin ve sektörlerin dönüşüm yolculukları aktarıldı.
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