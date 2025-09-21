  1. Ekonomim
Dördüncü turun sonunda kura çekildi: Bayrampaşa Belediyesi CHP'de kaldı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun görevinden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkanvekili seçimi yapıldı. Dört turda da eşitlik bozulmayınca Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekilliği seçimi kuraya kaldı. Kura sonucu belediye başkanvekili CHP'li İbrahim Kahraman oldu.

CHP'li Bayrampaşa Belediyesi’nde “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırma” iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da bulunduğu 26 kişi tutuklandı. Dosyada adı geçen 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Seçim sonucu kura ile belirlendi

Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Başkan Mutlu’nun yerine geçici yönetim için başkanvekili seçimi sona erdi.

Bayrampaşa'da başkan vekili seçimi dört tur içerisinde de seçilemedi. İlçede başkan vekili kura ile belirlendi. Belediye CHP'de kaldı.

Dördüncü turun sonunda kura çekildi: Bayrampaşa Belediyesi CHP'de kaldı - Resim : 1Başkanvekilliği seçiminde CHP'nin Bayrampaşa adayı İbrahim Kahraman, AK Parti'nin adayı İbrahim Akın oldu, seçim saat 10:00 itibariyle başladı. Saat 14:25 civarında seçim kura ile sona erdi.

Dördüncü turun sonunda kura çekildi: Bayrampaşa Belediyesi CHP'de kaldı - Resim : 2

Fotoğraf: Eski AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner ve İbrahim Akın

Güvenlik gerekçesiyle halk içeri alınmadı ancak belediye bahçesine kurulan dev ekranda seçim süreci anbean takip edildi.

Seçim öncesinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı protesto edildi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, tutuklanan Hasan Mutlu’nun yerine yapılacak başkanvekili seçimi için geldiği Bayrampaşa Belediyesi önünde protesto edildi.

Kaynak: X - @alimacit_

İkinci tura geçildi

Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçiminde AK Parti'li üye 19, CHP’li üye 18 oy aldı. Üçte iki çoğunluk sağlanmadığı için ikinci tura geçildi.

İkinci turda da 26 sayısına ulaşılamazsa üçüncü turda en çok oyu alan seçimi kazanacaktı.

Dördüncü turun sonunda kura çekildi: Bayrampaşa Belediyesi CHP'de kaldı - Resim : 3

Üçüncü tura geçildi

Bayrampaşa Belediye Başkanvekili ikinci tur seçimlerinde AK Parti'li üye 18, CHP’li üye 18 oy aldı, bir oy geçersiz sayıldı. 26 salt çoğunluk sağlanmadığından üçüncü tura geçildi. 

Bir oy yanlış atıldığı için geçersiz sayıldı. Bir tane fazla oy çıktı. Bir oy pusulasının önceden mühürlendiği tespit edildi. 

Seçim dördüncü tura taşındı

Saat 12:15 itibarıyla üçüncü tur sona erdi. Oy sayımı yapıldı.

Seçimin üçüncü turunda, AK Parti'nin adayı 18, CHP'nin adayı 18, bir oy geçersiz sayıldı. 20 salt oy sağlanamadığından dördüncü tura geçildi.

Dördüncü turda, en çok oyu alan Belediye Başkanvekili seçilecekti.

Dördüncü turun sonunda kura çekildi: Bayrampaşa Belediyesi CHP'de kaldı - Resim : 4

Seçim sonucu kura ile belirlendi

Ancak seçimin dördüncü turunda; AK Parti'nin adayının oy pusulasında bir çizgi görüldü, CHP'nin adayının oy pusulasında ise adayın soyadı yanlış yazıldı.

Dördüncü turun sonunda kura çekildi: Bayrampaşa Belediyesi CHP'de kaldı - Resim : 5

Bu sonuçlar üzerine mecliste tansiyon yükseldi. Seçimin beşinci ve son tura kaldığı ilan edildi. Eğer yine eşitlik çıkarsa kuraya gidileceği belirtildi.

Fakat daha sonra  Belediye Meclis Başkanvekili tüzüğü okudu ve direkt kuraya gidileceğini belirtti. 

AK Parti Meclis Üyesi Ali Cengiz Yılmaz’ın “Sakın irademizi gasp etmeye kalkmayın” ifadelerinin ardından gerginlik yaşandı ve seçime kısa bir ara verildi.

Başkanvekilliği kurayla CHP’de kaldı

Kura sonucu belediye başkanvekili CHP'li İbrahim Kahraman oldu. Kura sonucunda mecliste gerginlik yaşandı.

 

